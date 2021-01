El senador estatal Scott Wiener busca impedir que los bebés con intersexualidad sean operados

Wiener ha indicado que las cirugías a la que se refiere no serían indispensables y busca que no se apliquen a niños nacidos con genitales ambiguos o “conflictivos”.

“Esta legislación les da a los niños y sus familias más tiempo para investigar y optar por participar o no en cirugías que no son de emergencia para cambiar irreversiblemente las características sexuales de un niño”, dijo Wiener.

¿Por qué se opone a estas cirugías?

Sin embargo, algunos médicos, como los que integran la Asociación Médica de California , se han opuesto a este tipo de leyes ya que afirman que el gobierno no debería decidir cuándo una persona debería o no someterse a una cirugía.

“Si me dijeran que puedo cambiar las cosas y eliminar mi variación intersexual, no lo haría en absoluto debido al camino en el que me ha puesto, construyendo la familia que he construido y poniéndome en contacto con tantas personas increíbles a través de esto. comunidad. Realmente ha abierto mi mundo”, afirma Kimberly Zieselman, activista de InterACT en su sitio web.