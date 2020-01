San Francisco lanza programa de ayuda para padres que cometieron delitos y tengan hijos menores de edad

El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin , anunció este martes la creación de un programa de ayuda para padres de familia que enfrentan cargos criminales y que son los responsables principales de niños menores de edad, el cuál podría postergar sus procesos penales con el objetivo de que las familias no sean separadas.

"Crecí visitando a mis padres tras las rejas. Yo sé el tipo de trauma que la pérdida repentina de un padre puede tener en un niño y el tipo de recursos que se necesitan para que ese niño se recupere de nuevo. Se trata de asumir la responsabilidad, proteger la santidad de la familia y garantizar que los niños inocentes no sean condenados a repetir los errores de sus padres" , dijo Boudin en un comunicado.

Según el nuevo programa de la ciudad, todas las personas con delitos menores o delitos graves que no son serios ni violentos son elegibles, aunque no califican quienes están acusados de cometer un delito contra el niño que cuida. El tribunal también debe determinar que el acusado no representa un riesgo para la seguridad pública.