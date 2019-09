Organizaciones proinmigrantes reportan presencia de agentes de ICE en un Walmart de San José

Noticias Univision 14 se comunicó directamente con la cadena Walmart, que se limitó a decir que no ocurría nada relacionado con ICE en su tienda de San José. La empresa dijo que enviaría un comunicado oficial explicando la situación, pero hasta la hora de publicación de esta nota, ese boletín no había sido recibido. Nuestra redacción también contactó a ICE para averiguar si se estaba llevando a cabo una auditoría I-9 en la tienda, sin embargo, no hemos recibido respuesta.