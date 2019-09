ICE confirma operativo en San José para detener a indocumentados con órdenes de deportación

Paul Prince, vocero de ICE para la región del norte de California, dijo que muchos de los inmigrantes que buscaban habían cometido “crímenes atroces”. La agencia señaló que dos personas fueron arrestadas durante la movilización en San José, pero los detenidos no fueron identificados ni se dieron detalle sobre los delitos que cometieron.

Noticias Univision 14 también se comunicó con la cadena Walmart, que se limitó a decir vía telefónica que no ocurría nada relacionado con ICE en su tienda de San José. La empresa dijo el miércoles que enviaría un comunicado oficial explicando la situación, pero hasta el momento ese boletín no ha sido recibido.

En medio de la confusión, el alcalde de San José, Sam Liccardo, envió un comunicado para enfatizar que la Policía de San José no participa en operativos de inmigración. “SJPD seguirá enfocada en proteger a todos los residentes y a atacar al crimen que acecha a nuestra comunidad”, dijo Liccardo en su mensaje también publicado en Twitter.

¿Qué es la auditoria I-9?

“Si Inmigración o los agentes federales vienen aquí, ellos tienen el derecho de no dejar a los oficiales federales de inmigración entrar al edificio, no dejar que los agentes entrevisten (a empleados) y cualquier documento que pidan, no se debe entregar ese mismo día”, explicó el abogado que pertenece a la Red de Respuesta Rápida.