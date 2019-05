Granizo y tormentas eléctricas: lo que traerá la tormenta del fin de semana al Área de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que la zona rural de Venado, en el condado de Sonoma, registró un nuevo récord -aún no oficial- con la acumulación de 6.70 pulgadas de lluvia para cualquier día de mayo, superando el de 3.28 pulgadas que se registraron el 18 de mayo de 2005. El NWS calificó estos datos como “impresionantes” para esta época del año.

De acuerdo con el NWS, las lluvias viajarán de norte a sur a través de la bahía de San Francisco y continuando hacia la costa central de California. En Santa Rosa se prevé que la caída de agua comience este sábado a las 8:00 am y en Napa a las 9:00 am. Para las 11:00 am la tormenta empapará a San Francisco y Oakland, después, al mediodía, a Livermore y San José. Finalmente, entre la 1:00 y 2:00 pm, comenzará a llover en Santa Cruz y Monterrey.