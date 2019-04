Diócesis de San José amplía su lista de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores

El documento agregó al listado original que se publicó en octubre del 2018 el nombre de un solo reverendo de la Diócesis, pero también incluyó a 23 sacerdotes no diocesanos que alguna vez sirvieron en iglesias del condado de Santa Clara. La mayoría de los religiosos señalados han muerto o han sido retirados en su totalidad del ministerio.

Por otro lado, están los clérigos no diocesanos que alguna vez sirvieron dentro de la región de la Diócesis de San José, pero que cometieron presuntos delitos en instituciones del condado de Santa Clara que no forman parte de ésta. La última sección incluye también a sacerdotes no diocesanos que incurrieron en abusos fuera de la región.