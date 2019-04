“Demuéstrame que eres ciudadana, hija de…”: el ataque racista contra una mujer de California que hablaba español

“Puedes hacer lo que quieras porque no eres una ciudadana de Estados Unidos”, le dice la mujer a Moran en una parte de la grabación. “Nací aquí”, le responde la víctima. “Muéstrame, ¿cómo lo puedes probar? ¡Demuéstralo, hija de …!”, le increpa la empleada.

Durante gran parte de la confrontación, la madre de familia le explica que Estados Unidos es un país libre y que ella puede hablar español cuando ella lo prefiera. En repetidas ocasiones, la víctima le repitió que ella era ciudadana estadounidense, pero esto pareció no importarle a la acosadora, quien dijo que de cualquier manera planeaba renunciar a su empleo.

“Nací y crecí aquí. Nunca en la vida pensé que esto me iba a pasar a mí. He escuchado historias y visto videos, pero jamás imaginé que me iba a ocurrir a mí”, señaló Moran.