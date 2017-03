Una dreamer sube a Facebook una foto haciendo sus impuestos y recibe decenas de amenazas de deportación

La dreamer Belén Sisa compartió el pasado fin de semana en su muro de Facebook una foto en la que aparecía posando con el formulario de impuestos 1040 y el siguiente pie de foto:

"Cazamitos: Yo, una inmigrante indocumentada, acabo de presentar mis impuestos y pagué 300 dólares al estado de Arizona. No puedo recibir ayuda financiera del gobierno estatal o federal para la universidad, no puedo beneficiarme del desempleo, de un plan de salud reducido o de un fondo para la jubilación. Creo que soy una ciudadana muy buena. Oh, y hay MILLONES como yo que pagan a un sistema del que nunca recibirán nada. ¿Quieres decirme de nuevo que debo ser deportada, que no aporto nada y sólo estoy chupando de este país, mientras que el 1% de las personas más ricas en este país te roban todos los días. ¿Qué tal si me muestran a su Donald J. Trump? #HereToStay".



Pronto, la foto se hizo viral: más de 4,500 personas reaccionaron y 2,600 más la compartieron.

"Lo que quería transmitir era decir la verdad: que los inmigrantes contribuimos y pagamos un sistema del que nunca vamos a recibir los beneficios", dijo a Univision Noticias Sisa en una entrevista teléfonica desde Arizona. "Hace tres años que estoy pagando 'taxes' y cada año me enfurece que la gente no sepa que los inmigrantes pagan taxes, que no necesitas un social para hacerlo, que se están beneficiando de nuestro trabajo".

"Espero que tú y tu familia sean enviados de vuelta a ese país inferior"

Pero, conforme la imagen se fue compartiendo en la red social, esta joven de 23 años comenzó a recibir decenas de amenazas de deportación, agresiones verbales e insultos.

Estos son algunos ejemplos: "Eres asquerosa y espero que tú y tu familia sean enviados de vuelta a ese país inferior que tus ancestros construyeron". "Es una pena que seas linda, pero tienes que marcharte ahora mismo". "Retrasada". "Te he denunciado a inmigración y he tomado pantallazos de tus posts en los que te identificas como un alien ilegal"."Tu culo pronto se marchará, ya has estado aquí lo suficiente".

Muchos de los mensajes que recibió contenían memes pro Trump, montajes del presidente construyendo el muro o referencias a las promesas del presidente de eliminar DACA y deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Sisa tomó pantallazos de las amenazas y elaboró un álbum con 40 fotos, pero antes decidió eliminar la polémica foto, ya que los mensajes "no paraban". "El odio es real, chicos", posteó la joven. "De veras me siento mal por estas personas, espero que encuentren paz y felicidad en sus corazones oscuros":



Sin embargo, Sisa, que es una activista por los derechos de los inmigrantes y que trabajó en la campaña del candidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders, asegura que todas estas amenazas no la harán callar: "No tengo miedo, voy a seguir hablando por la comunidad inmigrante, y la razón es que no les quiero dar el gusto de que me intimiden", dijo la joven. "Quieren tratarnos como si no fuéramos humanos, como si estuviéramos sacando algo y no dando nada".

Existen varias estimaciones sobre la cantidad de dinero que los inmigrantes indocumentados pagan a las arcas públicas. Por ejemplo, un estudio de 2014 del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) dice que contribuyen con unos unos 9,000 millones de dólares al año. Otro cálculo de la Seguridad Social de 2013 elevaba a 13,000 millones el aporte de este grupo.

Este año, Sisa pondrá su granito de arena: "Yo tengo DACA y estoy haciendo lo correcto: pagando mis taxes".