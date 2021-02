Convierten estadio de los 49ers en el centro de vacunación masiva más grande de California

Para las personas que no cuenten con un medio de transporte, la Agencia de Tránsito del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés) pondrá a disposición de la comunidad viajes gratuitos en las líneas amarilla y verde del tren ligero, o las líneas 55, 57 y 59 del autobús con ruta al Levi’s Stadium.

Las vacunas se administrarán de martes a viernes entre las 12 pm y las 6:30 pm, y los sábados entre las 9 am y las 3:30 pm Las vacunas no se administrarán a quienes no tengan una cita confirmada.