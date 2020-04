'Censotería', el juego para divulgar información sobre el censo 2020 en medio de los temores al coronavirus

Para aquellos que no conocen este juego de cartas, Censotería es como el bingo, pero con un toque educativo. Cada una de sus 54 tarjetas coloridas incluye información en español e inglés relacionada con el censo 2020 .

"¿Sabía que 100,000 niños en California no fueron contados en el 2010? Asegurémonos de que todos nuestros niños sean contados esté 2020", dijo Refugio Mata, leyendo la descripción de la tarjeta número 26 a un grupo de jugadores reunidos alrededor de la mesa.

Seguía la tarjeta número 13: "¿Mi información se mantendrá confidencial? Sí, según la ley, los datos del censo solo se pueden usar para fines estadísticos. El Título 13 del Código de los Estados Unidos requiere que la información del encuestado se mantenga confidencial y garantiza que la información no se puede divulgar durante 72 años, esto incluye los nombres, direcciones y números de teléfono.”

Los latinos representan un porcentaje considerable de la población del Área de la Bahía y no han sido contados como se debe en censos anteriores. Eso significa millones de dólares en fondos federales que no están llegando a algunas de las comunidades más vulnerables de la región.

"El Valle de Sonoma perderá $17.5 millones por año durante una década si no se cuenta a todos", indicó Angie Sánchez, gerente de programas de participación comunitaria del centro La Luz, y la persona detrás del juego Censotería.

Pero Sánchez explicó que muchas de las familias a las que brinda ayuda dudan en llenar la encuesta del censo porque simplemente no confían en que la información se mantendrá confidencial.

"Debido al covid-19 no podíamos arriesgar a nuestro personal o voluntarios", dijo Sánchez. "Hemos tenido que cambiar nuestros esfuerzos de divulgación por completo.”

El centro La Luz tuvo que buscar un modo creativo con muy poco tiempo de preparación. Al no poder divulgar información en persona como en los eventos, la organización sin fines de lujo se está enfocando en llamadas telefónicas.

"Llamamos a esas personas y les decimos: 'Oye, ¿has completado tu censo? Si no, está bien. ¿Quieres que te ayudemos?'"m explicó Sánchez.

"Queremos asegurarnos de que también se satisfagan sus necesidades", indicó Sánchez. Pero también enfatiza que la importancia del censo no se puede olvidar. "La mayoría de nuestras familias no se dan cuenta de que por cada persona que no se cuenta, perdemos $1,800 por persona, por año durante 10 años", señaló. "Eso es mucho dinero que se puede perder.”