“Se molestó porque las pupusas tardaban”: abuela defiende a su hija y nieto de clienta que los agredió en su restaurante

Noticias Univision 14 tuvo acceso al video de seguridad del restaurante salvadoreño en el que se observa a la clienta arrojarle una botella de desinfectante a la hija de la dueña. “Mi hija y mi nieto estaban en medio y ella no quería hablar conmigo, ella quería hablar con mi hija, o más bien, golpearla. Y mi hija tenía a su niño en los brazos”, señala Doris.

“En ese momento en verdad no sentía nada más que tomar decisiones drásticas. Tuve que actuar”, explica la dueña. El video también muestra que minutos antes de la agresión, la clienta toma de la mesa un pedido que no le pertenecía y lo coloca en el suelo, lo que llevó a la hija de Doris a confrontarla.

La Policía de San Francisco dijo a Noticias Univision 14 que continúan investigando el incidente y hasta el momento no han logrado no han logrado dar con el paradero de la sospechosa. Además, les recordaron a los dueños de negocios que no es recomendable confrontar directamente a los clientes.