Autoridades de salud regalan entradas a Six Flags Fiesta Texas a quienes se vacunen contra el coronavirus

SAN ANTONIO, Texas - Six Flags Fiesta Texas se asoció con San Antonio Metro Health para regalar 20,000 boletos de un día, más de $ 1.5 millones en valor, a las personas que reciban la una vacuna contra el coronavirus. Las personas que deseen obtener las entradas deberán vacunarse en un centro de Metro Health y sus clínicas asociadas.

A partir de este martes 25 de mayo, las personas que se vacunen en cualquiera de estas clínicas recibirán un boleto de un día de cortesía para Six Flags Fiesta Texas válido hasta el 6 de septiembre de 2021.

Metro Health también regalará los boletos para el parque temático a quienes se vacunen en UT Health San Antonio, University Health System, University of the Incarnate Word, WellMed, San Antonio Fire Department, Bexar County Health Collaborative and Curative.