Six Flags Fiesta Texas elimina los requisitos de mascarilla y el distanciamiento físico de las atracciones

SAN ANTONIO, Texas. - Six Flags Fiesta Texas eliminará los requisitos del uso de mascarillas y finalizará los controles de temperatura requeridos para los visitantes y empleados que hayan sido completamente vacunados contra el coronavirus . Los cambios entrarán en vigencia el sábado.

Six Flags dijo que si bien los visitantes vacunados y los miembros del equipo ya no tendrían que usar cubrebocas en el parque, continuaría recomendándolas para aquellos que no hayan sido completamente vacunados.