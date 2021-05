NIOSA está listo para recibir a los visitantes sin mascarillas durante Fiesta San Antonio

SAN ANTONIO, Texas. - El famoso "A Night in Old San Antonio" de Fiesta San Antonio tendrá un aspecto diferente al de años anteriores cuando regrese a La Villita este junio.

Fiesta, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio , presentará a loss visitantes un sistema de pago sin contacto y sin efectivo con la pulsera BlastPass, lo que significa que no tendrá que esperar en la fila para comprar boletos de comida o bebida.

Además, debido a la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , no se requerirá que los invitados y voluntarios que hayan sido completamente vacunados se cubran la cara. A los que no han sido vacunados se les pide que se pongan una máscara.

Aquí hay una lista de lo que debe saber para NIOSA 2021:

A su llegada, el personal de NIOSA no le pedirá prueba de una vacuna contra el coronavirus. “A la luz del reciente anuncio de los CDC de que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar una mascarillas, NIOSA no la requerirá”, dijo el presidente de NIOSA y vicepresidente de la Sociedad de Conservación, Terry Schoenert.