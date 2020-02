Esto es lo que te puede pasar si estás en proceso de asilo y no asistes a una cita

Realmente sí hay graves consecuencias para los inmigrantes que dejan de asistir a corte o a alguna cita migratoria durante su proceso de solicitud de asilo o cambio de estatus. De acuerdo con la abogada Elizabeth Caballero, cuando lo olvidan o prefieren no hacerlo, automáticamente pueden recibir una orden de deportación por ausencia.

"Las personas que dicen que llegó ICE y se llevó a (un familiar), la mayoría de veces ocurre porque la persona no asistió a corte y ellos (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) ahora tienen el poder de detener a la persona y deportarla", explica Caballero.

El Centro de Estudios de Inmigración ha revelado que, en los últimos 20 años, el 37% de todos los extranjeros libres, en espera de juicio, no se presentaron a sus respectivas audiencias en los tribunales. Además, los más de un millón y medio de inmigrantes que fueron deportados durante ese tiempo, el 75% fue por no presentarse a corte.

El hecho de no asistir a la cita con el juez no solo puede traer consecuencias individuales para el inmigrante, sino que también puede provocar la deportación de sus familiares: "Si usted pierde corte, no solo se pone en riesgo usted, también pone en riesgo a su familia porque si ICE hace la pregunta de vengo por esta persona, pero aprovecha para revisar la documentación de las personas que están en el lugar, se los puede llevar a todos", explica la abogada de inmigración.