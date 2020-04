Enfermera, reos, empleados y oficiales: los contagiados de coronavirus en la cárcel del condado Bexar

Esto, pese a que el pasado viernes, las autoridades de la cárcel indicaron en un comunicado de prensa que creían que el riesgo de contagio para los reos era baja y consideran que los casos positivos por coronavirus entre los prisioneros no están relacionados.

"Los primeros informes indican que el recluso no mostró ningún síntoma relacionado con Covid-19 recientemente. Además, fue alojado en una unidad donde hay un mínimo contacto cara a cara. Por lo tanto, se cree que tanto los oficiales que trabajaron en esta unidad como los internos alojados en la unidad tienen bajo riesgo de contraer Covid-19", lee las declaraciones por parte de la Oficina del Alguacil.

En aquel entonces detalló que las personas con un historial criminal no violento no serán ingresadas a prisión, por lo que iban solo a colocarles un grillete de monitoreo electrónico. Además se había aprobado la liberación de prisioneros que tuviesen cargos de delito menor y no violento.