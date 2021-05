Confirman que el cadáver de un bebé encontrado en San Antonio es de James Chairez

El pequeño había sido visto por última vez junto a su madre el 4 de enero. Las cámaras de seguridad de la tienda Walgreens, ubicada en la cuadra 7100 Blk of Marbach, captaron al menor dentro de una carriola manejada por D’Lanny.



La semana del 14 al 19 de febrero, en medio de la tormenta invernal que azotó a Texas, D’Lanny se refugió junto a su tía Marisol Gómez. Sin embargo, el pequeño no estaba. Gómez le cuestionó en dónde y con quién había dejado al menor, a lo que D’ Lanny le dijo que lo había dado en adopción.



Gómez no confió en la versión de D'Lanny y llamó a las autoridades para denunciar la desaparición del menor. Luego perdió el contacto con su sobrina.



El 26 de febrero, un agente privado que contrató Gómez entró a la casa en la que D' Lanny en la que vivía junto al pequeño. Las sábanas de la cuna del menor tenían sangre.