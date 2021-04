"No puedo decirte nada ahorita": madre de bebé James Chairez guarda silencio sobre la desaparición de su hijo

"Empezó a llorar y me dijo: 'Por favor, tía, no te puedo decir nada de eso ahorita' ", contó Gómez a Univision 41.

De acuerdo con una declaración jurada, la mujer quería dar al niño en adopción. "Ella habló extensamente sobre los problemas de salud mental y quería que la víctima estuviera en un lugar mejor. También habló sobre no estar lista para ser madre. Dijo que el bebé se merecía 'algo mejor'", lee la declaración jurada.

Sin embargo, no se ha presentado evidencia alguna sobre los trámites legales de adopción, por lo que las autoridades creen que el niño puede estar en grave peligro.

"No puedo decir qe quiero que le reduzcan la fianza porque ella está bien ahí. La única persona que la puede sacar de ahí soy yo, pero hasta que no sepa dónde está el niño, no lo haré", dijo Gómez.