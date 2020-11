Utah atraviesa sus peores condiciones de sequía de los últimos 20 años

Esto no exime al resto del estado de una preocupante falta de humedad. Según un mapa de la sequía que afecta al estado de Utah hecho público por el USDM el jueves, el 87% del estado está en condiciones de sequía ‘extrema’, mientras que el 93% del estado está bajo condiciones de sequía severa. El 7% restante, el tope norte del estado, se encuentra bajo sequía moderada. No hay una sola pulgada cuadrada del territorio del estado de Utah que no se encuentre bajo algún tipo de condición de sequía.