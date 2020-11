Gobernador descarta nueva orden de salud para el asueto de Acción de Gracias

En una edición especial del programa de radio ‘Let Me Speak to the Governor’, o Déjame Hablar con el Gobernador, que transmite la estación KSL NewsRadio de Salt Lake City, el gobernador Gary Herbert dijo el jueves que si bien la orden de emergencia de salud pública vencerá antes del Día de Acción de Gracias, la misma no será renovada.