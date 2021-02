Utah pisa el acelerador de su programa de vacunación contra el coronavirus

La lista de estos padecimientos es larga, e incluye condiciones como obesidad severa o de Clase III con un índice de masa corporal de 40, enfermedades cardiacas crónicas, cáncer hematológico diagnosticado en los últimos cinco años, incluyendo leucemia, linfoma, y mieloma múltiple, y cáncer no hematológico diagnosticado en el último año. La lista completa de las comorbilidades puede ser vista en este enlace .

Cox dijo que todos los grupos elegibles ya no necesitan hacer una cita para recibir una dosis de la vacuna en sus propios condados, por lo que sí pueden encontrar una cita en otro condado, pueden hacerlo, pero t endrán que regresar a ese condado para obtener la segunda dosis. También advirtió que las personas elegibles deben asegurarse de cumplir con los requisitos descritos en el sitio web del estado.

El gobernador también explicó que con el propósito de acelerar el proceso de vacunación, el estado está utilizando un sistema de honor. “Buscamos velocidad sobre precisión, esa es la elección que tuvimos que hacer, lo que significa que es posible que las personas mientan sobre si tienen o no una de estas condiciones de salud subyacentes. No vamos a pedir una nota de su médico para esto”, dijo Cox antes de pedir “por favor, por favor, por favor no salten la fila. Tenemos muchas más vacunas en camino y llegarán pronto”.