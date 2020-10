Resistencia a rastreos de contacto difcultan lucha contra el Coronavirus en Utah

Como si la labor de los rastreadores de contactos de Coronavirus de Utah no fuese ya lo suficientemente difícil hay una circunstancia imprevista que dificulta aún más el desempeño y cumplimiento de su tarea: la desinformación .

Annie George, la epidemióloga del condado de Salt Lake dijo, citada por The Salt Lake Tribune , que los pacientes infectados con el Coronavirus se niegan cada vez más a participar en los rastreos, porque creen que la pandemia es una fabricación. Una teoría que fue incluso propuesta por el presidente Donald Trump a finales de febrero cuando dijo que la pandemia era una "farsa demócrata" para perjudicarlo políticamente.

“Algunas personas todavía están muy convencidas de que esto es una teoría conspirativa, que no es una realidad, y por eso no cooperan”, dijo George al Salt Lake Tribune.

"Hemos tenido padres que no permiten que sus hijos sean evaluados", dijo George a The Salt Lake Tribune. "Hemos tenido administradores escolares y entrenadores ... que les han dicho a los niños que no se hagan las pruebas para que puedan seguir jugando, y quienes se hacen la prueba se niegan a hablar con los rastreadores de contactos para evitar que encuentren a otras personas infectadas”, dijo George. "Es muy descorazonador, sinceramente".