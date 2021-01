Aparecen pancartas en Utah agradeciendo a Romney por condenar violencia en el Capitolio

Las pancartas fueron comisionadas por el grupo no partidista Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético, o MWEG por sus siglas en inglés, y se refieren a las condenas enérgicas de ambos congresistas de Utah contra los disturbios violentos y el vandalismo de los seguidores del presidente Donald Trump en el Capitolio de Estados Unidos en la ciudad de Washington D.C., el pasado 6 de enero, y la participación de este como incitador de los lamentables sucesos.

De hecho los representantes Burgess Owens y Chris Stewart, votaron a favor de la decertificación de los votos electorales del estado de Pensilvania, lo que motivo que el grupo Alliance for a Better Utah solicitara la renuncia a sus puestos en el congreso de ambos congresistas. El grupo de vigilancia política argumenta que tanto Owens y como Stewart habían optado por luchar contra la democracia por el bien de su propia ambición política, y que por lo tanto ya no se podía confiar en que ocupen los cargos para los que fueron elegidos, y debían renunciar de inmediato.