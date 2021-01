Mitt Romney fue acosado por partidarios de Trump en el aeropuerto de Salt Lake City

El senador republicano por Utah y ex candidato presidencial Mitt Romney, ha sido uno de los críticos más vocales del esfuerzo de alguno de los miembros de su partido por impugnar el resultado del voto de los colegios electorales durante el conteo procedimental en el congreso previsto para este miércoles.

"No me digas qué hacer", respondió la mujer, quien al escuchar de parte de Romney que era una obligación legal decidió obedecer al senador, para luego increparlo preguntándole "¿Por qué no apoya al presidente Trump?"