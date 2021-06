Negocios en Millcreek cerrados por incendio detrás del mall en el que operan

Uno de los problemas a los que se enfrentan los dueños de los negocios afectados, e incluso aquellos negocios que no sufrieron daños, es que no han podido operar desde hace varios días, ya que el centro comercial no es accesible por el público, ni lo será hasta que el acceso al lugar sea seguro para vehículos y transeúntes, un tiempo que aún no ha sido especificado por las autoridades.