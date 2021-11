Hombre de Salt Lake City arrestado por accidente mortal en Nevada

Según la policía estatal de Nevada, Vrachnos conducía un Volvo plateado por la autopista US 95 en dirección norte. Cerca del marcador de la milla 27 a las 11:20 am el sospechoso no pudo mantener su carril de circulación golpeando a un camión que remolcaba a una casa rodante y luego una SUV GMC Yukon. Afortunadamente, nadie en esos vehículos resultó herido.