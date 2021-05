Policía revela indentidad de los hermanos hispanos encontrados muertos en el lago Utah

El sábado pasado, los hermanos Anica condujeron desde desde West Valley City hasta Knolls en la orilla oeste del lago Utah, con una moto de agua en el vehículo. Pero luego de que no regresaron en el momento acordado y no respondían sus teléfonos celulares, los familiares de las víctimas llamaron a la policía.

El esfuerzo de búsqueda comenzó esa misma noche durante varias horas , ya que un testigo dijo haber visto a los hermanos Anica a las 7:00 pm. El equipo de búsqueda incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública, pero el esfuerzo no rindió resultados.

La búsqueda se reinició en la mañana del domingo. Los equipos de búsqueda consiguieron inicialmente la moto de agua cerca de las 9 am, y poco después lograron ubicar a la primera víctima a las 9:37 am. Minutos después encontraron a la segunda víctima, no lejos del primer cuerpo. Ambos cuerpos flotaban en el agua vistiendo chalecos salvavidas.