Guardia Nacional de Utah movilizada para implementar orden de emergencia por el Coronavirus

Por otra parte, no todo el mundo quiere aplicarse las pruebas de contagio, o no consienten administrarlas a personas bajo su responsabilidad, como en el caso del llamado ‘ código mamá’, que es un acuerdo no escrito e informal, mediante el cual algunas madres del estado se comprometen a no administrar pruebas de Coronavirus a sus hijos, y evitar que sean examinados, aun cuando hayan estado expuestos al virus, e incluso aun cuando muestran síntomas de COVID-19, con el objetivo de tratar de mantener los números de la pandemia artificialmente bajos en las escuelas a fin de que las mismas permanezcan abiertas.