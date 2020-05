Estrella de Modern Family sigue impulsando programa para ayudar a empleados de restaurantes que perdieron el empleo

En marzo, cuando el coronavirus provocó el cierre de los restaurantes en Salt Lake City, Burrell y su esposa donaron $100,000 de su propio dinero para crear un fondo en línea de origen público llamado Tip Your Server, para ayudar a los desempleados de restaurantes.

Desde entonces el actor no ha parado de impulsar esta iniciativa e inlcuso se asoció con el alcalde de Salt Lake City, Erin Mendenhall, y con la Alianza del Dowtonwn, y juntos han recaudado casi $527,000.

Según su nuevo plan, Tip Your Server puede distribuir cinco cheques, por $500 cada uno, a una empresa. Luego, el empleador decide quién recibe el dinero, lo cual, admitió Burrell, "no es una decisión fácil".

La estrella de televisión y su esposa, Holly, son copropietarios del Bar X y Beer Bar en Salt Lake City, el Cotton Bottom Inn en Holladay y The Eating Establishment en Park City.



“Yo trabajé como mesero en varios restaurantes, como ella. Y creo que en realidad era bastante buena en eso, pero yo era excepcionalmente malo. Fuera de ser amigable, me faltaba cualquier clase de habilidades. Yo era bueno siendo amigable. Pero no podía realizar múltiples tareas. Inmediatamente olvidarba cuál fue el siguiente paso cuando me apartaba de la mesa... Y derramé rondas enteras de bebidas sobre las personas... Y esto es sin exagerar".