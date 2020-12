Una madre soltera sostiene 11 hijos en medio de los desafíos por la pandemia.

WOODLAND, California.- Son 11 hermanos, en edades de 3 a 17 años, una familia numerosa con carencias económicas, pero donde no falta el amor y buen sentido del humor "A veces me confundo o se me olvidan las fechas de nacimiento de cada uno, tengo que empezar desde el mas grande al mas pequeño". dijo Genoveva Soto, la madre.

La madre de estos 11 niños dijo a Univision 19 que este ha sido el peor año para ellos, la pandemia la ha golpeado económicamente y por eso esta navidad podría ser la más triste para ellos. Ella trabaja limpiando habitaciones en un hotel, desde que inició la pandemia, pasó de trabajar cinco a días a dos, un ejemplo que muestra el impacto en la industria hotelera.



Genoveva es la matriarca de estos once niños y niñas, con su trabajo limpiando hoteles, saca adelante a sus hijos, aunque el reto es grande. "Aqui dormimos cinco personas y en el otro cuatro duermen seis"

En una cama por ejemplo duermen tres los más grandes se sacrifican y duermen la alfombra, aun así sus hijos reconocen el esfuerzo de su madre, le pregunte al tercer hijo, José si su madre tenia hijos favoritos "si y no yo creo que el mayor es su favorito porque fue el primero pero yo estoy bien con eso" José García.

Aqui los desafios se cuentan uno a uno, Genoveva tienen un proceso migratorio y teme que pedir ayudar le afecte, pero consulte a la abogada Alexandra Lozano sobre este caso particular.



"Supongo que ella es una madre luchadora que hace todo por sus hijos, ella como muchas familias mas tinen que estar convencidas que si sus hijos son ciudadanos esto no afecta en la carga pública ellos tienen derechos" dijo Alexandra Lozano, abogada de inmigración.

Genoveva reconoce que mantener a once hijos no es tarea fácil y menos en medio de una pandemia aun así es es optimista. "Para mi no son muchos para mi son cinco porque gracias a dios el me los regaló"

Esta navidad podría ser la mas triste para esta familia ya que aún no tienen regalos para sus hijos. de todos los problemas económicos que tiene Genoveva, incluyendo el no pago de renta por varios meses, el no fallarle a sus hijos con los regalos de navidad, es su prioridad.

Recursos:

Programas como Cal Fresh o estampillas pueden ser una opción para familias como la de Genoveva. puede contactarlos a cal fresh.ca.gov o directamente con el Departamento de Servicios Sociales al número 916-651-8848.

La organización Ángeles en la tierra también apoya a familias de escasos recursos con comida y jugetes en esta navidad, si desea contactarlos llame al número: 916-476-1457.