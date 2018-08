La ‘carga pública’ del trumpismo

No pasa una semana sin que el actual gobierno de Estados Unidos sorprenda a la sociedad y al mundo con una nueva propuesta, condena, mofa o ataque, sobre todo cuando se enfoca en su “enemigo” favorito: los inmigrantes. Esta vez les ha tocado el turno a los que, según su criterio, podrían ser considerados una “carga pública”.

Sin ser aún una propuesta formal, reportes de prensa han indicado que el Departamento de Seguridad Nacional pretende limitar la inmigración legal e incluso poner candados a las naturalizaciones y residencias permanentes, en función del uso o no de asistencia social ( welfare ), estampillas de comida, Medicaid, CHIP, ACA, etc.

Pero la actual insistencia oficial en el sentido de que los inmigrantes usan y abusan de dichos programas sociales tiende a la simplificación fácil, que a su vez va perpetuando un estereotipo que cada estudio serio echa por tierra: los inmigrantes vienen a trabajar, no a vivir a expensas del estado, además de que la inmensa mayoría no conoce dichos programas, ni son elegibles para recibir asistencia social, sin contar con que los residentes permanentes deben esperar años para potencialmente ser beneficiarios. Y en medio de todo eso, pagan impuestos que van a parar también a tales programas, incluyendo el Seguro Social, del que lamentablemente muchos de esos inmigrantes no verán un centavo.