"Quieren aterrorizarnos" : Familias latinas reciben mensajes de telefónicos informándoles que hay una orden de arresto a su nombre.

Claramente esta persona reconoció que se trataba de una estafa, no contestó ni presionó las opciones para comunicarse con ellos." somos víctima de este tipo de personas y yo he conocido mucha gente que ha perdido dinero por este tipo de llamas".

En busca de respuestas llamé al número de donde se origina estas llamadas. claramente no contestó ningún oficial de migración reforzando la idea que este tipo de llamadas son una estafa.

Vanessa ortega experta en migración recomienda a las personas tener precaución con estos mensajes

" no deben de contestar si están llamando ese numero si no conoce como se puede saber que es migración no un fraude". explicó Vanesa Ortega, abogada de migración

Recuerde que usted tiene derecho a guardar silencio y como explican los expertos " no debe de admitir nada, debe contratar un abogado porque le puede decir si es una broma o una estafa". dijo Ortega.