Indocumentados en California no solo tienen miedo del coronavirus, también les angustia perder sus trabajos

"Aunque se ha luchado por el acceso a la salud de nuestra comunidad, todavía hay brechas que nos dejan específicamente vulnerables ", explica CIYJA . "De la negligencia médica en los centros de detención privados hasta los efectos económicos de no poder trabajar ".

Perder horas de trabajo

Un problema es que el inmigrante indocumentado no puede cobrar un seguro de desempleo. De acuerdo con el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), la agencia que decide quién tiene derecho al seguro de desempleo, los trabajadores indocumentados no están "disponibles para trabajar" porque no son legalmente elegibles para trabajar.