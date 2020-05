"Nos da temor pero tenemos que aprender a vivir con eso": clientes se preparan para volver a salones de belleza

El cierre total de su negocio a consecuencia del coronavirus, provocó un golpe duro en la economía de Rosario Torres quien es dueña de un salón de belleza en Woodland, California. “ El impacto ha sido tremendo no estábamos preparados para esto” explicó a Univision.

"Siendo negocio pequeño, el ingreso era de mis clientes y al no tener clientes para seguir, mantener el salón será muy dificil" lamenta Torres mientras limpia una de sus tijeras con cierta nostalgia.

El impacto en este tipo de negocios no solo ha sido devastador, algunos ya hablan de cerrar definitivamente, por eso, el Gobernador Gavin Newsom participó de una mesa redonda virtual con representantes y dueños de gimnasios. "Se que es difícil y frustrante, a nivel profesional y personal lo que están viviendo, quiero que sepan que cuentan con mi apoyo en estos difíciles momentos" dijo Newsom.

Aunque las autoridades estatales aún no han espeficiado como y cuando estos negocios podrán abrir, muchos se preparan desde ya y se muestran optimistas de adaptarse a la nueva realidad.

"Vamos a estar en la entrada del gimnasio, tomando la temperatura a los clientes, no podrán entrar con nada que no sea sus celulares en la mano" expresó Yolanda Alvarado, dueña de un gimnasio en Modesto, California.



"No van a poder traer niños, estaremos a seis pies de distancia, no vamos a compartir equipo, no podemos usar los baños a menos que sea una emergencia" dijo Alvarado a Univision.