"Mi salud, Mi decisión”: Aprovecha al máximo tu cobertura de Medicare y Medi-Cal con esta herramienta gratuita

Esta es una iniciativa de The SCAN Foundation, una organización benéfica dedicada a mejorar la atención de los adultos mayores, junto a la Asociación Nacional de Organizaciones de Cuidados Responsables (NAACOS, en inglés) y el Instituto de Cuidado Responsable (IFAC, en inglés), entre otros socios. Al no ser administrada por un plan médico ni por una aseguradora, no se busca vender ningún servicio o producto a través de la web.