"Los nuevos contagios son por irresponsabilidad": Condado Stanislaus se mantiene al alza en casos de Coronavirus.

CERES, California.- si bien las estadísticas a nivel global en el estado poco a poco van a la baja, los casos de Coronavirus en el Condado Stanislaus aún no reflejan esta tendencia. “las infecciones que están sucediendo son por irresponsabilidad” Explica Yamileth Valladolid, quien es experta en temas de salud comunitaria y agrega " todavía hay fiestas, reuniones, simplemente dicen son mis primos, vecinos no importa, pero el Covid 19 no discrimina".

En las calle de Ceres, muchos residentes, si son conciencientes de los riesgos y lo vulnerable que es, sobre todo la comunidad latina "puede ser que sea asintomática y la gente a mi alrededor no lo sabe por eso es importante los seis pies de distancia" dijo alicia González.

Mientras otras personas como María López expresó a Univision "yo me protejo porque asi me cuido yo y a los demás quienes no lo hacen ahí que quede en su conciencia".