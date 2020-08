"Si me voy a morir, que sea en mi casa, con mi familia": hogares multigeneracionales una de las causas de contagios entre latinos.

Sin embargo, no todas las personas que han dado positivo al virus, les entusiasma la idea de guardar cuarentena en la habitación de un hotel como lo propuso Newson. "si me voy a morir que sea en mi casa con mi familia, no aisladada de mi gente" expresó Úrsula al pregutnarle si estaría dispuesta a guardar cuarentena en otro lugar que no fuera su casa.