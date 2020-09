"Estamos atados de manos": Dueños de casas y administradores de apartamentos cuestionan la extensión a moratoria de desalojos en California.

SACRAMENTO, California.-Elisa Pelayo administra varios complejos de apartamentos en Sacramento, perdonar la renta a muchos de sus inquilinos, se ha convertido en un desafio para su negocio. "hay gente que debe más de seis mil dólares, estamos hablando de rentas completas de hace meses” explicó a Univision y agregó "entendemos que estamos en una pandemia y se comprende pero hay gente que si está dispuesta a pagar, nosotros, viéndolo como un negocio, estamos perdiendo mucho dinero, mucha gente no hace el esfuerzo de pagar nada, tienen seis meses y no han pagado un centavo"aseguró Pelayo.

Por eso, la pregunta obligada para ella y otros dueños de propiedades es ¿Qué harán los caseros y compañias de apartamentos cuando termine este beneficio para inquilinos? "primero vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo y si ya no vemos una solución vamos a esperar a que la gente se recupere, regrese a sus trabajos pero seguro mucha gente será elegible para desalojos"explicó.

Aunque la palabra desalojo puede causar temor, la recomendación para inquilinos es tener clara cual es su situación, tomar en cuenta que e sta prórroga no significa un perdón de deuda , es decir que mes a mes esta deuda se acumula por lo tanto priorizar gastos es la mejor opción. "vemos mucha gente que no ha pagado desde hace seis meses pero les llegó el cheque de estímulo y en lugar de pagar renta compran cosas materiales como televisores y autos". Cuestionó Pelayo.

La organización "housing is a human right" asegura que se debería dar más beneficios incluso a los dueños de propiedades " tanto los dueños de casas como los renteros no podemos pagar por una crisis que se pudo prevenir" dijo Christian Moya, Portavoz de esta organización.