California, el estado con más hispanos registrados para votar en las elecciones del 2020

“Solo alrededor de la mitad de los 60 millones de hispanos de la nación son elegibles para votar, la porción más pequeña de cualquier grupo racial o étnico. Si bien la población hispana ha crecido rápidamente en las últimas décadas, muchos no son votantes elegibles. En una cantidad mayor que otros grupos raciales o étnicos, muchos hispanos son jóvenes (18,6 millones tienen menos de 18 años) o adultos no ciudadanos (11,3 millones, más de la mitad de los cuales son inmigrantes no autorizados)”, indica el reporte.