Colapsa el sitio web del Distrito Escolar de Modesto el primer día del año escolar

El Distrito instruyó a familias a usar sus computadoras personales si las que ellos proveyeron no funcionan, y administradores dijeron que trabajan para solucionar los problemas que causaron retrasos en el primer día de instrucción.

Comentarios de padres en las publicaciones del Distrito detallaron diversos problemas, incluyendo la inabilidad de ingresar al sitio del Distrito y al externo donde los estudiantes pueden asistir a sus clases, y que el registro en internet mostraba que algunos niños no estaban presentes. Según el Distrito, los estudiantes que no pudieron ingresar al sistema virtual no serán marcados como ausentes.