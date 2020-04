Santa Isabel establecerá puestos de chequeo en sus entradas como medida preventiva ante el coronavirus

“De esto no ser así, los vehículos serán transportados en grúa. Es importante que se cumpla con lo establecido en la Orden Ejecutiva de la Gobernadora. Estamos en un momento crítico y tenemos una responsabilidad con la salud de nuestra gente. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Yo no quiero perder ni a un solo santaisabelino por este virus mortal”, mencionó el alcalde.

En las instrucciones discutidas con la Policía Municipal y Estatal de Santa Isabel está también el que toda persona que no sea residente del municipio deberá tener una razón válida para entrar al pueblo, de no ser así, no se le permitirá el acceso. Además, se estará interviniendo con peatones que no estén cumpliendo con las restricciones de la orden.