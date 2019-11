Reacciona por primera vez abuelastro de niña que cayó de un crucero

El abuelastro de la menor que cayó del undécimo piso del crucero Freedom of the Seas reaccionó por primera vez al incidente y manifestó estar “incrédulo” con la situación.

En una entrevista con el periodista estadounidense David Begnaud de la cadena CBS, Salvatore Anello expresó que "No hay nada peor que puedan hacerme que lo que ya pasó".

“Recuerdo haber intentado encontrarla en el suelo y luego la vi caer, la vi caer, la vi caer y estaba incrédulo. Y yo estaba como 'oh, Dios mío'. Y creo que por un tiempo estaba en estado de shock y solo estaba parado allí. Y luego recuerdo haber gritado que pensaba que había cristal. Pensé que había cristal. Todavía me lo digo a mí mismo, lo revivo todo el tiempo y solo pensé que había cristal allí. No sé qué más decirte”, le dijo el hombre a Begnaud.