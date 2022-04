¿Raphy Pina evadió impuestos? Su defensa responde a "imprudencia" de fiscalía antes de que lo condenen

No es la primera vez que la fiscalía federal va tras la finanzas del productor musical, pareja de la reggaetonera Natti Natasha. En otra movida relacionada a Mr. Souldout, Inc., señalaron que la empresa presentó ingresos por 16,768,170 millones de dólares, pero Pina Nieves solo reportó que el volumen de negocios no superaba los 3 millones de dólares.