Acompañado de la madre de su hija menor, Natti Natasha, el fundador de Pina Records envió un mensaje a quienes piensan que su negocio está relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero: “Este negocio no es de narcotráfico ni de lavado de dinero. Me investigaron desde 2018. Me han tratado de vincular de una manera u otra por mi bote, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente, por ser productor de reguetón. No es por otra cosa”.