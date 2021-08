Puerto Rico se adapta a vivir con "normalidad" entre restricciones por covid-19

“Yo creo que ha sido una combinación de eventos en lo que una de ellas es que las personas en cierta manera piensan que porque me vacuné se acabó la pandemia. Y otro, de que personas no vacunadas piensan que porque se rodean mayormente de personas vacunadas no va a pasar nada. O sea, que ha sido una mezcla de situaciones donde la mayoría de la gente quizás piensa que la pandemia se acabó”, agregó el doctor Lemuel Martínez, infectólogo de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Puerto Rico.