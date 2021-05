“Es un plan para engañar a los empleados”: congresistas Nydia Velázquez y Raúl Grijalva se oponen al contrato de LUMA

En un artículo publicado en The Hill afirman que el plan de privatizar la AEE “es un plan para engañar a los empleados y representa una amenaza de empeorar la crisis” que viven los puertorriqueños tras el paso del huracán María, los terremotos en el área sur, la pandemia del Covid-19 y la quiebra del gobierno.

La situación de los empleados

El desplazamiento de los empleados costará alrededor de 200 millones de dólares anuales al ya quebrado gobierno de Puerto Rico en trabajados que no estaban presupuestados. Esto se suma al contrato con LUMA, que solo este año le costará al fisco 750 millones de dólares para financiar las cuentas de reserva que la AEE está obligada a mantener, según establece el contrato.

Los gastos de la AEE

Además resaltaron que un informe del Institute for Emergency Economics and Financial Analysis establece que la AEE y las agencias del gobierno de Puerto Rico han gastado sobre 440 millones en contratos para servicios de consultoría legal, financiera y técnica -de los cuales algunos reflejan que los consultores han cobrado más de 1,200 dólares por hora- para reestructurar la deuda y privatizar el sistema eléctrico.