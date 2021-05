“A mí no me van a parar”: el excandidato a la Gobernación Eliezer Molina acusa que hay un complot para asesinarlo

“Hace varios minutos acaba de ir a mi casa el CIC para decirme y notificarme que por confidencias del FBI , ellos tenían que notificarme a mí que están haciendo un complot para asesinarme a raíz de todas las acciones que yo he tomado y naturalmente por lo que hemos descubierto y hemos hecho público”, dijo.

“Mañana tengo que ir a las 10 de la mañana al CIC de Aguadilla para que ellos me den más detalles”, dijo.

Molina confía en que una vez que ha hecho pública la intención de su asesinato, es posible que quien está tramándolo ya no lo intente.

“Pero yo te voy a decir algo: a mí no me van a parar, yo miedo no les tengo miedo. Yo te voy a parar”, dijo Molina dirigiéndose a la persona que trama su muerte.