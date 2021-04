Padrón para el estímulo de $1,400 no será el del Seguro Social en Puerto Rico

Recibir el Seguro Social en Puerto Rico podría no ser sinónimo de que se obtendrá el apoyo federal por 1,400 dólares , pues no se le daría el beneficio a personas con ingresos anuales mayores a $75,000 ni a dependientes económicos .

“Quisiéramos que fuera antes (del 15 de abril), nosotros vamos a estar listo para que sea antes, pero no me puedo comprometer por el IRS , ellos tienen su plan de trabajo y no consultan con nosotros sus planes de trabajo”, detalló Parés.

“El IRS hizo unos comentarios de que iban a comenzar a desembolsar este estimulo para los participantes del Seguro Social, a pesar de que ellos no nos lo han confirmado, yo me sospecho que ellos van a excluir de esas nóminas a los residentes de Puerto Rico, ya que se supone que será a través del plan de distribución y los gobiernos territoriales quienes le paguen directamente a sus ciudadanos americanos que viven en su territorio, pero no todos los ciudadanos americanos en Estados Unidos han recibido el pago. El IRS está teniendo un plan de trabajo bastante agresivo, pero no lo ha completado todavía”, agregó el secretario de Hacienda.