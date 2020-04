Niños creativos: la oportunidad que nos da la cuarentena por el coronavirus

Decía Albert Einstein, “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Aunque la sociedad ahora se encuentra en una situación poco habitual que por sí misma ya los demanda a ser creativos, se puede buscar actividades con las que se le muestre a los niños nuevos caminos para su aprendizaje y explotar la creatividad que de por sí ya tienen.

El arte es sin duda uno de los mejores caminos para estimular la creatividad, incluso de los más pequeños, para ayudarlos a desarrollarla necesitarás una hoja de papel y pintura para dedos lavables de diferentes colores, busca productos que no sean tóxicos. Cada integrante de la familia deberá tomar una hoja de papel y entre todos decidan qué animal pintar, elige aquellos con los que tu hijo está familiarizado. Una vez que se decidan, pinten su versión de este animal únicamente con los dedos, deja que tu hijo use los colores y las forman que quiera, incluso si estos no corresponden a la forma habitual del animal.