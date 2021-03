"La gente está al garete": secretario de Salud reconoce que falta personal para aplacar aglomeraciones

“La Placita, el viernes, aquello fue desastroso y no tuvimos la oportunidad de estar allí porque estábamos en Naguabo. Hay veces que son dos o tres lugares a la vez. Si uno cubre uno, siempre se va a escapar uno”, agregó. ”Como yo he dicho: queremos abrir las escuelas, muchos municipios están en rojo que son 21 municipios, ciertamente si se continúa con este patrón de comportamiento claro que van a haber más contagios en esos municipios y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Esto es algo individual, tenemos que pensar, que ser conscientes en esto, esto no se ha acabado.”